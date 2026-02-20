Fenerbahçe, Türk Telekom'u Geçti - Son Dakika
Fenerbahçe, Türk Telekom'u Geçti

Fenerbahçe, Türk Telekom\'u Geçti
20.02.2026 23:27
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası yarı finalinde Türk Telekom'u 86-78 yenerek finale yükseldi.

Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası Dörtlü Final yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 86-78 mağlup ederek finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş pazar günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe: Baldwin 17, Tarık Biberovic 8, Birch 2, Horton-Tucker 29, de Colo 6, Onuralp Bitim 8, Jantunen 11, Boston Jr. 2, Metecan Birsen 3, Melih Mahmutoğlu, Bacot

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Türk Telekom: Trifunovic 10, Ata Kahraman, Simonovic 11, Doğuş Özdemiroğlu 9, Bankston 8, Allman 11, Alexander 9, Usher 8, Smith 12, Berkan Durmaz

Başantrenör: Erdem Can

1. Periyot: 11-20

Devre: 34-42

3. Periyot: 60-56 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Türk Telekom'u Geçti

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Türk Telekom'u Geçti - Son Dakika
