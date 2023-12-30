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Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçı için İstanbul'a döndü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçı için İstanbul'a döndü

Galatasaray ile Suudi Arabistan'da yapacakları Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Fenerbahçe Futbol Takımı, İstanbul'a döndü. Sarı-lacivertli kafileyi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Teknik direktör İsmail Kartal, taraftarlara teşekkür etti ve güvenlik önlemleri altında kafile havalimanından ayrıldı.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçı için İstanbul\'a döndü
30.12.2023 - 06:57,
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Galatasaray ile Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Fenerbahçe Futbol Takımı, İstanbul'a döndü.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı.

Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Teknik direktör İsmail Kartal, kendilerini bekleyen taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA
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