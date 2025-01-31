Fenerbahçe Turu Geçti, Tadic Açıklamalarda Bulundu

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UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak üst tura çıkmayı başaran Fenerbahçe'de tecrübeli oyuncu Dusan Tadic, maç maç ilerleyeceklerini söyledi.

MCH Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan 36 yaşındaki oyuncu, "Bizim açımızdan tur atlamak çok önemliydi. Zor bir maçtı. Listede eksik olan oyuncular vardı, sarı kart cezalısı oyuncular var ve sakat oyuncular var. Bugün bir üst tura adımızı yazdırmayı başardık. Bana göre çok muhteşem bir karakter gösterdik. Çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Üç yeni oyuncu daha ekleyeceğiz. Oynayacağımız tüm rakiplerimiz iyi. Zor olacaktır elbette ama biz en uzak noktaya ilerlemek istiyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeleri dolayısıyla sistemin kendileri açısından çok önemli olmadığını aktaran Tadic, şöyle devam etti:

"Açıkçası ben her pozisyonda ve her formasyonda oynamaktan rahatım. Önemli olan oynanmak istenen oyunu ortaya koyabilmek. Hangi formasyonda oynadığımız, bu benim için çok önemli değil. Bizler tecrübeli oyuncularız. Hangi sistemde oynuyorsak buna adapte olabiliyoruz. Tabii ki bu maça da bağlı olan bir şey. Bu elbette hocamızın kararı. Bizim onun talimatlarını yerine getirmemiz gerekiyor. Bunlardan daha önemlisi kazanmak. Sistemler daha az önemli bu noktada."

Çok önemli oyuncuların kadroya dahil edildiğini kaydeden Tadic, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler büyük bir camiayız. Kazandığımızda elbette atmosfer daha da yukarı çıkıyor. Bizim de beklentimiz tabii ki bu. Kaybettiğiniz zaman tabii ki de kimse mutlu olmuyor. Galibiyetlerle yolumuza devam etmek gerekiyor. Yeni transferlerimiz bizim daha iyi olmamız noktasında bize yardımcı olacaktır. Zaten iyi oyunculara sahibiz ve çok iyi oyuncular takıma katıldı. Kulüp iyi bir iş çıkardı. Her şey için mücadele edip savaşacağız."