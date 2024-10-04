Fenerbahçe Twente ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Fenerbahçe Twente ile 1-1 Berabere Kaldı

Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ile 1-1 berabere kaldı. Tadic'in golüyle puanını 4'e çıkardı.

04.10.2024 00:47
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UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşan Fenerbahçe, 1 puanla yetindi.

Twente Stadı'nda oynanan müsabakaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 20. dakikadan sonra ise rakip kalede daha fazla görüldü. Maçın 23 ve 24. dakikalarında üst üste 2 tane çok net pozisyonu harcayan Fenerbahçe, 29. dakikada Vlap'ın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-0 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 62. dakikada teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı 2 değişikliğin ardından rakip kalede daha fazla baskı kurdu. Maçın 71. dakikasında Dusan Tadic ile skoru eşitleyen sarı-lacivertliler, kalan bölümde 2. golü bulamayınca karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 2 maç sonunda organizasyonda puanını 4'e yükseltti.

Her maçta gol buldu

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol bulmayı başardı.

Ligde şu ana dek 7, Avrupa'da ise 6 olmak üzere 13 resmi müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, tüm maçlarda gol atmayı bildi.

Amrabat beğeni topladı

Fenerbahçe'nin Faslı orta sahası Sofyan Amrabat, performansıyla dikkati çekti.

Orta alanda iyi bir mücadele ortaya koyan tecrübeli oyuncu, oyun kurulumunda da takımına büyük katkı sağladı.

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'nin 71. dakikada Dusan Tadic ile bulduğu golde de yaptığı asistle beğeni topladı.

Tadic gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, bu sezon gol yollarındaki performansını Twente karşısında da sürdürdü.

Ligde şu ana dek 7 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, Avrupa'da da ilk golünü atmayı başardı.

Tadic'in şu ana dek ligde ve Avrupa'da 2'şer de asisti bulunuyor.

Avrupa'da kalesini kapatamıyor

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı maçların tamamında kalesinde gol gördü.

Lige oynadığı 7 maçın 5'inde gol yemeyen sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında ise bunun tam tersi bir görüntü sergiledi.

Fenerbahçe, Twente maçıyla bu sezon 6. Avrupa maçına çıkarken, söz konusu mücadelelerin tamamında gol yedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Twente ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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