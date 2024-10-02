Fenerbahçe, Twente ile Maç İçin Hollanda'ya Gidiyor

Spor

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak olan ve hazırlıklarını tamamlayarak bugün Hollanda'ya gidecek olan Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Ömer Bircan Camcı, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.