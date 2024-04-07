Fenerbahçe U19 Takımı Şanlıurfa\'ya geldi

Fenerbahçe U19 Takımı, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya geldi.
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da bugün saat 21.30'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler aldığı karar doğrultusunda müsabakada U19 takımıyla yer alacak. U19 takımı, İstanbul'dan özel uçakla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.
Daha sonra sarı-lacivertli kafile otobüse binerek kent merkezine doğru hareket etti. - ŞANLIURFA
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Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Altay'ı mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar sahaya girerek coşkuyu doyasıya yaşadı.
TFF 3. Lig'in 27. haftasında Aliağaspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor arasındaki maç golsüz berabere sonuçlandı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
Fenerbahçe yönetimi ve U19 takımı, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Fenerbahçe kafilesinde U19 takımından 11 futbolcunun yer aldığı gözlemlendi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler de tam kadro yer aldı. Maç bu akşam 21:30'da başlayacak.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında Isparta 32 Spor ile Erzincanspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. İki takımın golünü de Mehmet Küçükdurmuş ve Ziya Alkurt attı.
3. Lig 3. grupta oynanan maçta Bayburt Özel İdare Spor ile Karaköprü Belediyespor golsüz berabere kaldı. Bayburt Özel İdare Spor, lig lideri Karaköprü Belediyespor karşısında alınan 0-0'lık beraberlikle 1 puana razı oldu ve ligdeki puanını 19'a çıkardı. Bayburt Özel İdare Spor, ligde kalma umudunu son 3 maça taşıdı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçını kazanan takım, 3 gün izin sonrası çalışmalara başladı. Antrenmanda Caner Osmanpaşa da takımla birlikte çalıştı.
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