Fenerbahçe U19 Takımı Şanlıurfa\'ya geldi

Spor

Fenerbahçe U19 Takımı, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya geldi.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da bugün saat 21.30'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler aldığı karar doğrultusunda müsabakada U19 takımıyla yer alacak. U19 takımı, İstanbul'dan özel uçakla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.

Daha sonra sarı-lacivertli kafile otobüse binerek kent merkezine doğru hareket etti. - ŞANLIURFA