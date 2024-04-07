Fenerbahçe U19 Takımı Şanlıurfa'ya Gitti - Son Dakika
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Fenerbahçe U19 Takımı Şanlıurfa'ya Gitti

Fenerbahçe U19 Takımı Şanlıurfa\'ya Gitti

Fenerbahçe U19 takımı, Giresunspor maçının ardından Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa müsabakası için Şanlıurfa'ya hareket etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.

07.04.2024 16:07  Güncelleme: 16:10
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Fenerbahçe U19 takımı, Elit A Ligi 1. Grup'ta evinde karşılaştığı Giresunspor maçının ardından Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa müsabakası için Şanlıurfa'ya gitti.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da bugün saat 21.30'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler aldığı karar doğrultusunda derbiye U19 takımıyla çıkacak.

Elit A Ligi'nin 19. haftasında öğle saatlerinde Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe U19 takımı müsabakanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Sarı-lacivertliler daha sonra özel uçakla Şanlıurfa'ya hareket etti. Kafilede A takımdan antrenörler yer aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de kafileyle Şanlıurfa'ya gitti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe U19 Takımı Şanlıurfa'ya Gitti - Son Dakika

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