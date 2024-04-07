Fenerbahçe U19 takımı, Elit A Ligi 1. Grup'ta evinde karşılaştığı Giresunspor maçının ardından Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa müsabakası için Şanlıurfa'ya gitti.
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da bugün saat 21.30'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler aldığı karar doğrultusunda derbiye U19 takımıyla çıkacak.
Elit A Ligi'nin 19. haftasında öğle saatlerinde Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe U19 takımı müsabakanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Sarı-lacivertliler daha sonra özel uçakla Şanlıurfa'ya hareket etti. Kafilede A takımdan antrenörler yer aldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de kafileyle Şanlıurfa'ya gitti. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe U19 Takımı Şanlıurfa'ya Gitti - Son Dakika
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Karaman FK, sahasında Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı. İbrahim Can'ın golüne karşılık Rıdvan'ın golüyle Fethiyespor beraberliği sağladı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup oldu ve TFF 3. Lig'e düştü. Bu sonuçla Bursaspor, Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra bu seviyede mücadele edecek ilk takım oldu.
Ahlatcı Çorum FK teknik direktörü Serkan Özbalta, Kocaelispor ile oynadıkları maçta pozisyon üstünlüğüne rağmen berabere kaldıklarını söyledi. Özbalta, oyuncularıyla gurur duyduğunu ve play-off hattında avantajlarının olduğunu belirtti. Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel ise maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade etti.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. haftasında Karşıyaka, evinde konuk ettiği Efeler 09'u 6-0 mağlup etti. Karşıyaka'nın gollerini Enes Nalbantoğlu (2), Fatih Taşdelen (2), Mehmet Alaeddinoğlu ve Bilal Ceylan attı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya hareket etti. Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımı, Giresunspor'u 4-1 yenerek moral bulduktan sonra Şanlıurfa'ya uçakla gitti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı. Maç, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor evinde Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından yapılan basın toplantısında iki takımın antrenörleri açıklamalarda bulundu. Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Yaşar Işık, oyuncularının iyi mücadele ettiğini ve hedeflerinden sapmadan Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirtti. Manisa FK Teknik Sorumlusu Nevzat Dinçbudak ise oyuncularının iyi reaksiyon gösterdiğini ve önümüzdeki maçlarda galibiyet serisi yakalayarak yukarılara çıkmak istediklerini söyledi.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında bu akşam karşılaşacak. Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkacağı maçın muhtemel 11'lerini sizin için derledik. İşte dev maç ile ilgili tüm detaylar...
Teksüt Bandırmaspor'un antrenörü Yaşar Işık, Manisa FK ile berabere kaldıkları maçın ardından hedeflerinden sapmadan Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirtti. Manisa FK cephesinde ise Teknik Sorumlu Nevzat Dinçbudak, aldıkları 1 puanın önemli olduğunu ve galibiyet serisi yakalayarak ligi rahat bir şekilde bitirmek istediklerini söyledi.
Antalya'da düzenlenen 2024 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Organizasyona 26 ülkeden 180 sporcu katıldı. Türkiye'nin klasik yay kadın takımı sıralama atışlarında Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya kazandı. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, 2024 Paris Olimpiyatları için erkeklerde takım halinde katılabilecek durumda olduklarını ve kadın takımıyla da kota almayı hedeflediklerini belirtti. Yarışmada bireysel ve takım halinde makaralı ve klasik yay kategorilerinde dereceye giren sporcular açıklandı.
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