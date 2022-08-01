Fenerbahçe'de UEFA listesi güncellendi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de UEFA listesi güncellendi

01.08.2022 14:38
Fenerbahçe'de UEFA listesi güncellendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile oynayacağı maç öncesinde oyuncu listesini güncelledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile oynayacağı maç öncesinde oyuncu listesini güncelledi. Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Tisserand, Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro listeden çıkarılırken, Mauricio Lemos, Luan Peres, Gustavo Henrique ve Mergim Berisha listeye eklenen isimler oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği listede şu oyuncular yer alıyor: " Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya."


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Mergim Berisha, Mauricio Lemos, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de UEFA listesi güncellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de UEFA listesi güncellendi - Son Dakika
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