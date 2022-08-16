Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarına başladı

16.08.2022 20:25
Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe akşamı deplasmanda Austria Wien ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe akşamı deplasmanda Austria Wien ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Kasımpaşa karşısında ilk 11'de yer alan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncularımız ise koşu, ısınma ve pas çalışmalarının ardından yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. Serdar Aziz de günü özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmayla tamamladı.

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Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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