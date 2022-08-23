Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 25 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Austria Wien ekibi ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Adana Demirspor karşısında ilk 11'de yer alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla bitirdi. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel uygulamalar üzerinde durdu.

Serdar Aziz, Joshua King ve Bruma günü bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertli takım, Austria Wien karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.