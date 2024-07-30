Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında FC Lugano'yu 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Edin Dzeko ve Szymanski'nin attığı gollerle galibiyete ulaşan Fenerbahçe, adını bir üst tura yazdırdı.

30.07.2024 22:39
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- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu: Fenerbahçe: 2 - FC Lugano: 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında karşılaştığı İsviçre temsilcisi FC Lugano'yu 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Tadic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pas çizgisi üzerinde Djiku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

59. dakikada Mert Hakan'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası önünde iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

67. dakikada Ferdi'nin ceza yayının solundan sert vuruşunda kaleci Saipi, sol direk dibine giden meşin yuvarlağı oyun alanına geri çeldi.

90+3. dakikada sağ kanattan İrfan Can'ın ceza sahasına ortasında arka direkteki Tadic, meşin yuvarlağı kafayla kale önüne indirdi. Kale önünde müsait pozisyondaki Szymanski topu ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Robert Jones, Neil Davies, Wade Smith

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 70), Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred (İsmail Yüksek dk. 31), Rade Krunic (Mert Hakan Yandaş dk. 46), Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ferdi Kadıoğlu (İrfan Can Kahveci dk. 83), Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Ryan Kent, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın, Allan Saint Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

FC Lugano: Amir Saipi, Mattia Zanotti, Antonius Papadopoulos, Ayman El Wafi, Albian Hajdari (Yanis Cimignani dk. 67), Mohamed Mahmoud (Anto Grgic dk. 67), Ousmane Doumbia, Uran Bislimi (Daniel Dos Santos dk. 73), Mattia Bottani (Kacper Przybylko dk. 60), Milton Valenzuela, Ignacio Aliseda (Hicham Mahou dk. 73)

Yedekler: Sebastian Osigwe, Diego Mina, Zachary Brault, Roman Macek, Lukas Mai, Martim Marques, Yannis Ryter

Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti

Goller: Edin Dzeko (dk. 59), Szymanski (dk. 90+3) (Fenerbahçe), Mohamed Mahmoud (dk. 7) (FC Lugano)

Sarı kartlar: Ousmane Doumbia, Ignacio Aliseda, Mattia Zanotti, Mohamed Mahmoud (FC Lugano), Edin Dzeko (Fenerbahçe)

Kaynak: İHA

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