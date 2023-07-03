Fenerbahçe, Umut Nayir ile anlaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Umut Nayir ile anlaştı

03.07.2023 20:54

Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için Umut Nayir ile anlaşma sağladı. Geçen sezon Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu, kulübü Eyüpspor ile de anlaşma sağlamak üzere. Umut Nayir'in Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de forvet arayışı hız kesmeden devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren yönetim aradığı forveti Hangikredi Eyüpspor'da buldu.

UMUT NAYIR İLE ANLAŞILDI

Fenerbahçe, geçen sezon Hangikredi Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Umut Nayir ile anlaşma sağlandı. Sarı lacivertliler, milli futbolcu ile son detayları görüşüyor. Milli futbolcu önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe, Umut Nayır ile anlaştı! Milli oyuncuyla imza an meselesi

17 GOL ATTI

Geçen sezon performansıyla dikkat çeken Umut Nayir, 17 gol kaydederek ligin en fazla gol atan yerli oyuncusu oldu. Milli futbolcu, son olarak Galler karşısında kilidi açan golü kaydederek ay yıldızlıların 3 puan ulaşmasında önemli rol oynadı.

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