Fenerbahçe, Umut Nayir ile anlaştı

Fenerbahçe'de forvet arayışı hız kesmeden devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren yönetim aradığı forveti Hangikredi Eyüpspor'da buldu.
Fenerbahçe, geçen sezon Hangikredi Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Umut Nayir ile anlaşma sağlandı. Sarı lacivertliler, milli futbolcu ile son detayları görüşüyor. Milli futbolcu önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak.
Geçen sezon performansıyla dikkat çeken Umut Nayir, 17 gol kaydederek ligin en fazla gol atan yerli oyuncusu oldu. Milli futbolcu, son olarak Galler karşısında kilidi açan golü kaydederek ay yıldızlıların 3 puan ulaşmasında önemli rol oynadı.
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