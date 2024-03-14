Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise\'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i eleyerek çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. İlk maçta elde ettiği galibiyetle avantajlı bir duruma geçen Fenerbahçe, rövanş maçında 1-0 mağlup olsa da tur atlamayı başardı. Çeyrek finaldeki rakibi ise kura çekimi sonrasında belli olacak.