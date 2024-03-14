Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise maçında 8 değişiklik yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise maçında 8 değişiklik yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise maçında 8 değişiklik yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise maçında Pendikspor maçı 11'ine göre 8 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle 5 oyuncudan yoksun olan Fenerbahçe'de genç oyuncular da kadroda yer aldı. Taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi.

14.03.2024 21:03  Güncelleme: 21:10
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynanan Pendikspor maçı 11'ine göre Union Saint- Gilloise karşısına 8 değişiklik ile çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, ligde oynanan Pendikspor maçı 11'inden rotasyona giderek 8 değişiklik ile sahaya çıktı. Kalede Livokovic'in yerine İrfan Can Eğribayat; sağ bekte Mert Müldür yerine Osayi-Samuel, orta sahada sarı kart cezalısı Rade Krunic'in yerine İsmail Yüksek görev aldı. Hücum hattında Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun yerine İrfan Can Kahveci, Szymanski, Ryan Kent ve Michy Batshuayi şans buldu.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King, maç eksiği bulunan Rodrigo Becao ve Leonardo Bonucci'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Rade Krunic kadroda yer almadı. UEFA listesinde olmayan Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Mert Müldür kadroda yer almıyor.

Kent, 106 gün sonra 11'de

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bu sezon daha çok Avrupa kupalarında görev verdiği Ryan Kent, Union ile oynanan rövanş karşılaşmasına 11'de başladı. Sezonun ikinci yarısında Süper Lig için ismi TFF'ye bildirilmeyen Kent, 106 gün sonra ilk kez 11'de yer aldı. Son olarak 30 Kasım 2023'te Nordsjaelland müsabakasında sarı-lacivertli formayla 11'de sahaya çıktı.

Kartal, 6 genç oyuncuyu kadroya aldı

Son 16 turu ilk maçında aldığı farklı galibiyet ve takımdaki eksiklikler nedeniyle Teknik Direktör İsmail Kartal 6 genç oyuncuyu maç kadrosuna dahil etti. Doğukan Demir, Ahmet Aydın, Muhammet İmre, Zeki Dursun, Çağrı Fedai ve Yusuf Akçiçek yedek kulübesinde yer aldı.

İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise karşısına şu 11 ile çıktı:

"İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Ryan Kent ve Michy Batshuayi."

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Doğukan Demir, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Miha Zajc, Ahmet Aydın, Muhammet İmre, Zeki Dursun, Çağrı Fedai, Yusuf Akçiçek ise yedek bekledi.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Bu sezon tribünleri doldurarak takımlarının arkasında itici güç olan sarı-lacivertli taraftarlar, Belçika ekibi ile oynanan Avrupa Konferans Ligi maçında da tribünleri doldurdu. Taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli futbolcuları maça hazırladı. Union SG taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı. Maraton üst tribününde 'Türk'ün kalbi sende atar' pankartı yer alırken, Türk devletlerinin bayrakları dalgalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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