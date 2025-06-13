Fenerbahçe Spor Kulübü, adidas ile futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması imzalanacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüz ve adidas, yeniden aynı hikayede buluşuyor. Fenerbahçemiz ile adidas arasında futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarımızı kapsayan sponsorluk anlaşmasının resmi imzaları atılıyor. İlgili anlaşma kapsamında, tüm takımlarımız 5 yıl boyunca adidas tarafından tasarlanıp üretilen forma ve ekipmanlarla sahaya çıkacak.
Anlaşma, hem Fenerbahçemizin bugüne kadarki en kapsamlı resmi tedarikçi anlaşması olması hem de adidas Türkiye'nin aynı anda 3 farklı branşta bir kulübü desteklediği ilk iş birliği olması ile tarihi önem taşıyor.' ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Fenerbahçe, Puma ile sporsorluk anlaşmasının sona erdiğini resmen duyurdu.
Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili açıklama yapılarak, "Kulübümüz ile Puma arasında 2021-22 sezonunda imzalanan tüm Futbol Takımlarımızı içeren resmi sponsorluk anlaşması sona ermiştir. Puma'ya, tüm süreç boyunca gösterdikleri kıymetli iş birliği için teşekkürlerimizi sunarız.' denildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı - Son Dakika
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