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Fenerbahçe ve Beşiktaş, çirkin tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Beşiktaş, çirkin tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Ayrıca, Alanyaspor futbolcusu Leroy Fer ve MKE Ankaragücü oyuncusu Efkan Bekiroğlu da kırmızı kart görmeleri sebebiyle kural dışı hareket gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, çirkin tezahürat nedeniyle PFDK\'ya sevk edildi
11.01.2024 - 16:58,  Güncelleme: 16:59
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği,  Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkleri açıkladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle, Alanyaspor futbolcusu Leroy Fer ile MKE Ankaragücü oyuncusu Efkan Bekiroğlu, gördükleri kırmızı kartlardan dolayı "kural dışı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

PFDK sevkleri şöyle:

1- CORENDON ALANYASPOR Kulübü futbolcusu LEROY JOHAN FER'in 09.01.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 09.01.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu EFKAN BEKİROĞLU'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.01.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi AYHAN PEHLİVAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 11.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi NİZAMETTİN TÜRKYILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 11.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 09.01.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.01.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 10.01.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kaynak: DHA
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