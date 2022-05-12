Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

12.05.2022 16:58

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, cinayetten yargılanıyordu. Mahkeme, Öztürk'ü "tahrik altında kasten öldürme", "tahrik altında yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından toplamda 14 yıl 7 Ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Sancaktepe'de geçtiğimiz yıl 19 Eylül tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre eski futbolcu Sezer Öztürk ve şoförü Ömer Genç, araçlarla yolu kapatan 24 yaşındaki Halil İbrahim Scholten ve beraberindeki kişilerle tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşünce Sezer Öztürk ve şoförü Ömer Genç kalabalık tarafından darp edildi.

SEZER ÖZTÜRK TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SİLAHLA VURDU

Kavganın ardından eve giderek eşlerini ve çocuklarını bırakan Öztürk ile Genç hastaneye doğru yola çıktıklarında aynı grup tarafından önleri tekrar kesildi. Bu kez çıkan kavgada silahını ateşleyen Sezer Öztürk, Halil İbrahim Scholten'i vurarak ölümüne neden oldu. Olayın ardından tutuklanan Sezer Öztürk ve Ömer Genç hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

14 YIL 7 AY HAPİS CEZASI ALDI

Futbolcu Öztürk hakkında "tahrik altında kasten öldürme", "tahrik altında yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından toplamda 14 yıl 7 Ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

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FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYMİŞTİ

Almanya doğumlu olan 36 yaşındaki Sezer Öztürk, 2011 ile 2013 yılları arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymişti. Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde İbrahim Toraman ile yaptığı kavgadan sonra sınırsız olarak kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş'ta hiç resmi maça çıkmadı ve sadece bir hazırlık maçında oynadı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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