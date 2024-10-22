Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Hakemleri Belli Oldu

Fenerbahçe - Manchester United maçını Clement Turpin, Lyon - Beşiktaş maçını Harm Osmers yönetecek.

22.10.2024 11:57
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında 24 Ekim Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe - Manchester United ile Lyon - Beşiktaş karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Sarı-lacivertlilerin evinde İngiliz ekibiyle oynayacağı zorlu maçta Fransız hakem Clement Turpin; siyah-beyazlıların deplasmanda Fransız temsilcisiyle yapacağı karşılaşmada Alman hakem Harm Osmers düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Organizasyonun 3'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olurken; VAR'da Jerome Brisard, AVAR'da ise Jeremie Pignard görev yapacak.

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇINA ALMAN HAKEM

Kulüpler bazında Avrupa'nın 2 numaralı kupasında Beşiktaş, Lyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların Fransa deplasmanında oynayacağı maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers düdük çalacak.

Osmers'in yardımcılıklarını Dominik Schaal ile Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Florian Exner oldu. Öte yandan karşılaşmada VAR'da Christian Dingert, AVAR'da ise Peter Bankes görev alacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika

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