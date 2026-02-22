Fenerbahçe ve Beşiktaş Türkiye Kupası Finalinde Karşılaştı

Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi.

40. kez düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nın şampiyonluk maçında üst üste ikinci kez Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya sarı-lacivertli takım, Wilbekin, Baldwin, Tarık Biberovic, Jantunen ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı.

Siyah-beyazlı ekip ise Dotson, Mathews, Anthony Brown, Morgan ve Sertaç Şanlı 5'i ile sahaya çıktı.

Bakan Bak maçı izledi

Fenerbahçe-Beşiktaş finalini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Müsabakayı Bakan Bak'ın yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile diğer davetliler de izledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman da salondaki yerini aldı.

Final "kapalı gişe"

40. Erkekler Türkiye Kupası finali "kapalı gişe" oynandı.

İki takım taraftarları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kendileri için ayrılan tribünleri doldurdu.

10 bini aşkın taraftar, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde takımlarına destekte bulundu.