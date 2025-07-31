Fenerbahçe ve Chobani'nin Anlaşması

Fenerbahçe Kulübü ile Chobani arasında imzalanan stat isim ve Avrupa forma göğüs sponsorluğu anlaşmasıyla 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için anlamlı bir adım atılacak.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre dün İtalyan ekibi Lazio ile yapılan hazırlık maçında oyuncuların giydiği "Chobani" logolu formalar, MatchWornShirt platformu üzerinden açık artırmayla satışa sunulacak.

Organizasyondan elde edilecek tüm gelir, 2023 yılında 11 ilde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara eğitim bursu olacak.