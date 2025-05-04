Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu

Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu

Turkcell Kadınlar Süper Lig'i 26. ve son hafta maçında Fomget Gençlik, Galatasaray'ı 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Son haftaya Fomget ile aynı puanda giren Fenerbahçe, ALG Spor ile 1-1 berabere kalarak ligi ikinci sırada tamamladı.

04.05.2025 16:11
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Turkcell Kadınlar Süper Lig'i 26. ve son hafta maçında Fomget Gençlik, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Osmanlı Stadyumu'nda oynanan maçı Fomget Gençlik, 4-2 kazandı.

Fomget'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Abideen Suliat, 37. dakikada Oriana Altuve, 40. Abigail Kim ve 56. dakikada Milica Mijatovic kaydetti. Galatasaray'ın golleri 43. dakikada Kristoffersen ve 52. dakikada Oluwatosin Demehin'den geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 70'e yükselten Fomget Gençlik, Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ligi 50 puanla dördüncü sırada bitirdi.

FENERBAHÇE SEZONU İKİNCİ BİTİRDİ

Turkcell Kadınlar Süper Lig'i 26. ve son haftasının bir diğer maçında haftaya Fomget ile aynı puanda giren ancak 5 gol averajıyla geride bulunan Fenerbahçe, ALG Spor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada ALG Spor'un golü 4. dakikada Jelena Karlicic'ten gelirken, Fenerbahçe bu gole 62. dakikada Ece Türkoğlu ile karşılık verdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 68 puanla ligi ikinci noktaladı. ALG Spor ise 45 puana ulaşarak sezonu yedinci sırada noktaladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Turkcell, Gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Muhammedd:
    fb çekmeköye 24 gol attı ama fomget 27 gol attı diye suclayıp sorusturma açtırdı... fb son maçta 1 1 kaldı ve şampiyonluğu puanla kaybetti, yedikleri gol Bursaspor şampiyonluğunda Burak Yılmaz'dan yedikleri gol gibi sağ köşeden orta açıldı kaleye yöneldi doğrudan gol oldu... Kayseri mesela 9 eksikle gelmiş cocukları yenemiyorsun ama hep başkalarını sucluyosun. her sene öyle şeyler oluyor ki,,, bazı MUHTACLAR bi KULUN parası var diye elpence olmuşlar ilahi işaretleri ANLAMIYORLAR... :)) 111 2 Yanıtla
  • ahmet dogdu:
    Ali Koç, tam bir loser olduğunu her branşta ispatlamaya devam ediyor.. ?? 73 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FENEV BEKAA SORUNUDUR 38 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KOCANIZ GALATASARAY 18 10 Yanıtla
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