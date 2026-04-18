Fenerbahçe ve Galatasaray Finalde

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women finalinde buluşuyor.

EUROLEAGUE Women Final Six'teki temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring yarı final karşılaşmalarında rakiplerini saf dışı bırakarak adlarını finale yazdırdı.

İspanya'nın Zaragoza kentindeki EuroLeague Women Final Six yarı finalinde günün ilk maçında Fenerbahçe Opet, Spar Girona ile karşılaştı. Maç sonunda rakibini 76-59 mağlup eden sarı-lacivertli takım adını tarihinde 7'nci kez finale yazdırdı.

Yarı finalde günün ikinci maçında ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanyol rakibi Casademont Zaragoza'yı 63-56 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

İki Türk ekibi Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasındaki final mücadelesi 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 00:31:37. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.