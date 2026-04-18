Fenerbahçe ve Galatasaray Finalde

EUROLEAGUE Women Final Six'teki temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring yarı final karşılaşmalarında rakiplerini saf dışı bırakarak adlarını finale yazdırdı.

İspanya'nın Zaragoza kentindeki EuroLeague Women Final Six yarı finalinde günün ilk maçında Fenerbahçe Opet, Spar Girona ile karşılaştı. Maç sonunda rakibini 76-59 mağlup eden sarı-lacivertli takım adını tarihinde 7'nci kez finale yazdırdı.

Yarı finalde günün ikinci maçında ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanyol rakibi Casademont Zaragoza'yı 63-56 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

İki Türk ekibi Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasındaki final mücadelesi 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.