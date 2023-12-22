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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Gol İstatistikleri - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Gol İstatistikleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'deki gol istatistikleri dikkat çekiyor. Fenerbahçe en golcü takım ünvanına sahipken, Galatasaray ise en az gol yiyen takım konumunda. İki takımın da benzer performans sergilediği maçlarda sadece birer kez gol atamadıkları görülüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın Gol İstatistikleri
22.12.2023 - 11:16,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın oynanacak derbi maçta rakip olacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligdeki gol istatistikleri dikkati çekiyor.

Ligde geride kalan 16 maçta kaydettiği 44 golle en golcü takım ünvanına sahip olan Fenerbahçe, kalesinde 14 gol görürken, 30 averaja ulaştı. Galatasaray'ın dikkati çeken istatistiklerinden birisi ise yediği gol sayısı. 16 maçta rakip forvetlere 9 kez izin veren sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Fenerbahçe bu sezon evinde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, Galatasaray ise deplasmandaki 8 mücadeleden 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe hızlı başlıyor, iyi bitiriyor

Bu sezon ligde rakip fileleri 44 kez havalandıran Fenerbahçe, bu gollerin 9'unu ilk 15 dakikalık periyotta, 9'unu da son 15 dakikalık bölümde kaydetti. Sarı-lacivertli ekibin en golcü olduğu diğer zaman dilimi ise karşılaşmaların 61-75. dakikaları arası, İsmail Kartal'ın öğrencileri bu bölümde de 9 gol kaydetmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin geride kalan 16 maçta en az gol attığı periyot ise maçların 16 ile 30. dakikaları arası oldu. Sarı-lacivertliler bu dakikalarda 4 gol attı.

Fenerbahçe ilk yarıların sonunda ve ikinci yarıların başında gol yiyor

Ligde çıktığı 16 maçta kalesinde 14 gol gören Fenerbahçe, bu gollerin 9'unu ilk yarıların sonunda ve ikinci yarıların başında yedi.

31 ila 45. dakikalarda kalesinde 4 gol gören Fenerbahçe, 46-60. dakikalar arasında ise rakip oyunculara 5 kez geçit verdi.

Galatasaray en çok golü her iki devrenin de ortalarında attı

Ligde boy gösterdiği 16 karşılaşmada 32 gol atıp kalesinde 9 gol gören Galatasaray, 23 averaja ulaşarak Fenerbahçe'yle birlikte çift haneli averaja sahip iki takımdan biri olarak da dikkati çekiyor.

Maçların ilk yarılarında 15 gol atmayı başaran Galatasaray, ikinci yarılarda ise 17 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde attığı 32 golün yalnızca 2'sini ilk 15 dakikalık bölümde atmayı başardı. Okan Buruk'un öğrencileri bu periyotta kalesinde 1 gol gördü.

Galatasaray'ın en çok gol kaydettiği dönem ise 16-30. dakikalar ve 61-75. dakikalar arası. Maçların her iki yarısının da ortalarında 7'şer gol atan Galatasaray, ilk yarıların son 15 dakikasında ise 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

İkinci yarıların ilk 15 dakikalık bölümünde 5 gol bulan sarı-kırmızılı takım, karşılaşmaların son 15 dakikalık döneminde de 5 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılılar ilk yarılarda yalnızca 2 gol yedi

Bu sezon savunmasıyla öne çıkan Galatasaray, rakiplerine ilk yarılarda yalnızca 2 kez geçit verdi.

İlk 15 dakikalık bölümde 1 gol yiyen sarı-kırmızılılar, 31 ila 45. dakikalar arasında da topu 1 kez ağlarından çıkardı.

Galatasaray, ilk 15 dakikada gol yediği tek mücadele olan Atakaş Hatayspor müsabakasını 2-1 kaybetmişti.

Maçların 16 ila 30. dakikalarında kalesini gole kapatan Galatasaray, aynı performansı son 15 dakikalık bölümlerde de göstermeyi başardı.

Okan Buruk'un ekibi, ikinci devrelerin ilk yarım saatlik bölümünde ise kalesinde toplamda 7 gol gördü.

46 ila 60. dakikalarda rakip takımlara 5 kez gol izni veren Galatasaray, 61 ila 75. dakikalar arasında ise 2 gol yedi.

İki takım da sadece bir maçta gol atamadı

Ligde oynanan 16 maçta hem Fenerbahçe hem de Galatasaray 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 43 puan topladı.

Sezonun geri kalanında benzer performans sergileyen iki ekip, 16 haftada yalnızca birer maçta gol atamadı. Her iki takım da kaybettiği karşılaşmalarda gol sevinci yaşarken, aldıkları beraberlikleri 0-0'lık sonuçlarla elde etti.

Fenerbahçe, ligin 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken, Galatasaray da ligin ilk maçında Mondihome Kayserispor ile dış sahada golsüz berabere kalmıştı.

Kaynak: AA
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