Stat: MCH Arena
Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)
Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andersson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
Goller: Dk. 27 Diao (Midtjylland), Dk. 39 En-Nesyri (Fenerbahçe)
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka'nın Midtjylland takımı ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
5. dakikada Szymanski'nin ceza sahası içi sol çaprazdan arka direğe ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktası civarında Dzeko'nun önüne düştü. Tecrübeli santrforun müsait durumda gelişine şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
23. dakikada soldan Szymanski'nin yerden pasında penaltı noktasının gerisinden gelişine Tadic'in vuruşunda top yandan auta çıktı.
27. dakikada Midtjylland öne geçti. Hücum yönünün solundan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Aral Şimşir'in ortasında altıpasın solunda meşin yuvarlağa iyi yükselen Daio'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
39. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ani gelişen atakta Dzeko'nun ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin kalecinin üzerinden aşırtma şutunda top filelere gitti: 1-1.
42. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı verkaçla kaleyi önünde bulan Aral Şimşir'in şutunda top üstten auta çıktı.
İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ve Midtjylland'ı İlk Yarı Eşit Bitti - Son Dakika
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