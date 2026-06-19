Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmeleri için prensip anlaşmasına vardığı eski Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 1994 doğumlu oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığı belirtilerek "Golcü oyuncu Vedat Muriqi, kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin yanı sıra futbol direktörü Oğuz Çetin'in de yer aldığı açıklamada belirtildi.

Transfere ilişkin değerlendirmelerde bulunan yönetici Mustafa Çağlar, "Çok mutluyuz. Vedat Muriqi çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcunun yanı sıra çok güçlü bir karakter aldık. Camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız." dedi.

Vedat Muric ise "Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal'a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun." ifadeelerini kullandı.