Fenerbahçe Voleybolda Yenildi

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Mint Vero Volley takımına 3-1 yenildi.
Opiquad Arena'da oynanan ve 126 dakika süren mücadelenin ilk setini 25-23, ikinci setini de 25-21 kaybeden sarı-lacivertliler, üçüncü seti 25-23 önde tamamladı.
Maçın 4. setini 25-20 kaybeden Fenerbahçe Medicana, parkeden 3-1 mağlup ayrıldı.
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