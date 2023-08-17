Fenerbahçe, Willian Arao'nun Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Willian Arao'nun Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı

Son Güncelleme: 17.08.2023 15:25

Fenerbahçe, Willian Arao'nun Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Arao'nun kalıcı transferi konusunda Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Transfer çalışmalarına devam eden ve İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda takımı yeniden yapılandıran Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Willian Arao, Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu.

YENİ ADRESİ PANATHINAIKOS

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Willian Arao'nun Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.

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İşte kulüpten yapılan açıklama;

"Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao'nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan'ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao'ya yeni kulübünde başarılar dileriz."

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Willian Arao'nun Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Willian Arao'nun Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı - Son Dakika
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