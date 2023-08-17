Fenerbahçe, Willian Arao'nun Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı

Transfer çalışmalarına devam eden ve İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda takımı yeniden yapılandıran Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Willian Arao, Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Willian Arao'nun Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
"Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao'nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan'ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao'ya yeni kulübünde başarılar dileriz."
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