Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Program, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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