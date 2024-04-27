Fenerbahçe YDK Başkanlık Seçiminde Adaylar Oylarını Kullandı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında başkanlığa aday olan Sevil Becan, Nihat Tokat ve Şekip Mosturoğlu, oylarını kullandı.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıda adaylar oy kullanma sürecini gerçekleştirdi.
Adaylardan Nihat Tokat, ilk oyu kullanan isim olurken ardından Sevil Becan ve son olarak Şekip Mosturoğlu oylarını verdi.
Toplantıda oy kullanma işlemi saat 15.00'te tamamlanacak.
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