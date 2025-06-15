Fenerbahçe\'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı

Gelecek sezon hem lig hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde sürpriz bir isme yöneldi

FENERBAHÇE, GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, sezonun orta bölümünde 90 milyon euro karşılığında Al Nassr'a transfer olan ancak gelecek sezon takımda düşünülmeyen Jhon Duran'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Kolombiyalı forvet için kulübü Al Nassr ile görüşmelere başladı.

OYUNCUNUN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa ile 29 maça çıkan Duran, 12 gol kaydetti. Al Nassr'la da 18 maçta forma giyen 21 yaşındaki golcü, 12 gol kaydetti.