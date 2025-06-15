Gelecek sezon hem lig hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde sürpriz bir isme yöneldi
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, sezonun orta bölümünde 90 milyon euro karşılığında Al Nassr'a transfer olan ancak gelecek sezon takımda düşünülmeyen Jhon Duran'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Kolombiyalı forvet için kulübü Al Nassr ile görüşmelere başladı.
Geçtiğimiz sezon Aston Villa ile 29 maça çıkan Duran, 12 gol kaydetti. Al Nassr'la da 18 maçta forma giyen 21 yaşındaki golcü, 12 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı - Son Dakika
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