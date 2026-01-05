Fenerbahçe\'ye Amrabat piyangosu

Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat'a Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi. Sarı-lacivertliler ilk teklifi düşük bulup geri çevirirken, teklifin yükselmesiyle transferde süreç hız kazandı.
Sezon başında yaşanan kadro planlamasının ardından Real Betis'e satın alma opsiyonuyla kiralanan Sofyan Amrabat, İspanya'da ortaya koyduğu performansla beklentileri aştı. Betis'in oyuncunun bonservisini almak istediği konuşulurken, sürpriz bir gelişme transfer dengelerini değiştirdi.
Faslı orta sahaya Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Fenerbahçe'nin kapısı önce 15 milyon euro ile çalındı ancak sarı-lacivertli yönetim bu teklifi yetersiz bulup geri çevirdi. Bunun üzerine Suudi kulübü teklifini 18 milyon euroya yükseltti.
Teklifin yükselmesinin ardından Fenerbahçe'nin bu rakama olumlu yaklaştığı ve görüşmeleri sıklaştırdığı ifade edildi. Suudi ekibinin ayrıca Amrabat'a 6 milyon euro civarında yıllık ücret teklif etmeye hazırlandığı ve transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği aktarıldı.
