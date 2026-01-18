Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi müjdeli haber: Cezası kaldırıldı - Son Dakika
Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi müjdeli haber: Cezası kaldırıldı

18.01.2026 15:51
Fenerbahçe, Ferencvaros maçında kırmızı kart gördükten sonra iki maç ceza alan Jhon Duran için UEFA Disiplin Kurulu'na itiraz etti. Temyize gidildikten sonra ceza kaldırıldı. Jhon Duran, Aston Villa maçında sahada olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Premier Lig ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'ye Avrupa'da ceza alan Jhon Duran'dan müjdeli haber geldi.

DURAN'IN CEZASINA İTİRAZ

Fenerbahçe, Ferencvaros maçında kırmızı kart gördükten sonra iki maç ceza alan Jhon Duran'ın cezasına itirazda bulundu. Fenerbahçe Hukuk Departmanı, Kolombiyalı oyuncunun cezasının kaldırılması için UEFA Disiplin Kurulu'na başvuru yaparak itiraz etti. NTV'de yer alan habere göre; Jhon Duran için temyize gidildi ve ceza kalktı.

ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYABİLECEK

Bu kararla birlikte Jhon Duran, eski takımı olan Aston Villa karşısında sahada olabilecek. Fenerbahçe, İngiliz ekibi ile 22 Ocak Perşembe günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

