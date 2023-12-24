 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

24.12.2023 - 16:17,  Güncelleme: 16:35
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, sarı-lacivertli takımda Serdar Aziz, sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

DERBİDE YOK

Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ve Kayserispor maçında takıma geri dönen deneyimli stoper, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide yok
Fenerbahçe\'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Hbo Hbo: Serdar Aziz forma giyebilseydi haber olurdu Yanıtla 0 0
  • Eski Tüfek.: İsabet olmuş...neresi şok bu haberin.. Yanıtla 2 0

Galatasaray, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek - Son Dakika


17:13
Nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:04
Özgür Özel'den 'bildiri' açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36
DEM Parti kongresinde teröristler için 'şehit' deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31
Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17
Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17
12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10
Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin

Son Dakika
17:13 Nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:04 Özgür Özel'den bildiri açıklaması: "Öyle yağma yok"
16:36 DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31 Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17 Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15 AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10 Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37 Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 17:54:53. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement