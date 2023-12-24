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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, sarı-lacivertli takımda Serdar Aziz, sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ve Kayserispor maçında takıma geri dönen deneyimli stoper, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek - Son Dakika