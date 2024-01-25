 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren penaltıda karar doğru mu? Hakem yorumcuları aynı görüşte birleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren penaltıda karar doğru mu? Hakem yorumcuları aynı görüşte birleşti

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. beIN Sports'un hakem yorumcuları sarı-lacivertlilere zaferi getiren penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Bülent Yıldırım, pozisyonun doğru bir penaltı olduğunu belirtirken, Deniz Çoban ise kuralın vücudunu genişletmek ve kolunu topun önüne koymak olduğunu söyledi. Bahattin Duran ise Onur Ergün'ün eli ve kolu doğal konumda olmadığını ifade etti.

25.01.2024 - 08:15,  Güncelleme: 08:31
Abone Ol

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. beIN Sports'un hakem yorumcuları sarı-lacivertlilere zaferi getiren penaltı pozisyonunu değerlendirdi.

"TARTIŞILACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Pozisyonu yorumlayan Bülent Yıldırım, "Bizim stoperlerimizde bu hastalık var. Gelince penaltı olur diyoruz. Kolu genişletti. Pozisyon içerisinde. Net bir genişletme. Doğru bir penaltı. Tartışılacak hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren penaltıda karar doğru mu? Hakem yorumcuları 'Tartışmasız' diyerek son sözü söyledi

"KOLU TOPUN ÖNÜNE KOYMASI YETERLİ"

Deniz Çoban ise yaptığı yorumda, "Pozisyon içeride şüphe yok. Kural vücudunu genişletmesi, kolunu topun önüne koymasını yeterli görüyor." dedi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren penaltıda karar doğru mu? Hakem yorumcuları 'Tartışmasız' diyerek son sözü söyledi

"ELİ VE KOLU DOĞAL KONUMDA DEĞİL"

Bahattin Duran ise, " Onur Ergün'ün eli ve kolu doğal konumda değil. Dirseğini vücuduna yapıştırarak gitse ve dönse farklı. Dirseğinizi açınca, buraya gelirse top bu artık ihlal. Abdulkadir pozisyonu biraz geç çalmış." yorumunda bulundu.

Fenerbahçe\'ye galibiyeti getiren penaltıda karar doğru mu? Hakem yorumcuları aynı görüşte birleşti
YORUMLAR (3)
  • Uğur RİZE: Cizgide isterse vermezdi penaltı Yanıtla 138 45
  • ali duv: Karagumruge nie wermediniz penaltiyi Yanıtla 45 107
  • Serkan Basar: şike şaibe nefret şiddet hepsi bu ligde valla hayatta izlemiyorum bu ligi özetlerini bile Yanıtla 65 82

Başakşehir, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren penaltıda karar doğru mu? Hakem yorumcuları aynı görüşte birleşti - Son Dakika


13:30
Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
13:21
Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:03
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş
13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası

Son Dakika
13:30 Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
13:21 Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:03 Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:42:22. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren penaltıda karar doğru mu? Hakem yorumcuları aynı görüşte birleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement