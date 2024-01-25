Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. beIN Sports'un hakem yorumcuları sarı-lacivertlilere zaferi getiren penaltı pozisyonunu değerlendirdi.
Pozisyonu yorumlayan Bülent Yıldırım, "Bizim stoperlerimizde bu hastalık var. Gelince penaltı olur diyoruz. Kolu genişletti. Pozisyon içerisinde. Net bir genişletme. Doğru bir penaltı. Tartışılacak hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.
Deniz Çoban ise yaptığı yorumda, "Pozisyon içeride şüphe yok. Kural vücudunu genişletmesi, kolunu topun önüne koymasını yeterli görüyor." dedi.
Bahattin Duran ise, " Onur Ergün'ün eli ve kolu doğal konumda değil. Dirseğini vücuduna yapıştırarak gitse ve dönse farklı. Dirseğinizi açınca, buraya gelirse top bu artık ihlal. Abdulkadir pozisyonu biraz geç çalmış." yorumunda bulundu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren penaltıda karar doğru mu? Hakem yorumcuları aynı görüşte birleşti - Son Dakika