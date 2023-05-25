Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? İsmail Kartal için bomba iddia - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? İsmail Kartal için bomba iddia

Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? İsmail Kartal için bomba iddia

25.05.2023 22:49

Önümüzdeki sezon için Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında gösterilen İsmail Kartal'ı Sivasspor istiyor. Yiğido'da yönetim, Rıza Çalımbay'dan sonra Kartal'ın takımı devralması için hayli ısrarcı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda görev almayan tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni adresi belli oluyor.

UFUKTA GERİ DÖNÜŞ YOK

Geçen sezon Vitor Pereira'dan sonra görevi devralan ve kısa sürede başarılı bir grafik çizen İsmail Kartal'ın, önümüzdeki dönem Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşuluyordu ancak bu ihtimal zayıfladı.

Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? İsmail Kartal için bomba iddia

SİVASSPOR, İMZAYI ATTIRIYOR

Deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Sivasspor gelecek sezon için tecrübeli bir teknik direktör arıyor. Sivasspor'da listenin tepesinde İsmail Kartal var. Sivasspor yönetimi, Kartal'ın takımın başına geçmesi için hayli ısrarcı.

YORUMLAR
500
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Başakşehir-Fenerbahçe oldu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Başakşehir-Fenerbahçe oldu Fenerbahçe'ye geri mi dönecek? İsmail Kartal sürprize hazırlanıyor Fenerbahçe'ye geri mi dönecek? İsmail Kartal sürprize hazırlanıyor

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? İsmail Kartal için bomba iddia - Son Dakika


Son Dakika
23:16 Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa SMS: Kredi kartı borçlarınızı hazine devralacak
23:13 Sinan Oğan'dan Ali Babacan'a olay gönderme: Çeyrek katkı yapmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan kimdi?
23:12 Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Başakşehir-Fenerbahçe oldu
23:07 Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2. tur mesajı: Sana bu şansı ben verdim, teşekkür etmelisin
22:43 Fenerbahçe'ye geri mi dönecek? İsmail Kartal sürprize hazırlanıyor
22:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmalara başladı
22:25 Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
22:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Sinan Oğan yorumu: Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmalara başladı
22:19 Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
21:56 65 yaşındaki Sharon Stone, bikinili fotoğrafını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2023 23:31:46. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? İsmail Kartal için bomba iddia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement