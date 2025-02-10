Fenerbahçe'ye İki Sakatlık Darbesi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapılan maçta sakatlanan İsmail Yüksek ile Çağlar Söyüncü'nün uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, iki milli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızdan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülemeleri Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde iki oyuncumuza da uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır."