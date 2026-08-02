Fenerbahçe'ye Macar Forvet
Fenerbahçe arsaVev, Zsanett Bernadett Kajan'ı kadrosuna kattı. Oyuncu gelecek sezon forma giyecek.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Macar hücum oyuncusu Zsanett Bernadett Kajan'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 28 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon Fenerbahçe arsaVev forması giyecek.
Zsanett, son olarak İtalya Seria A Kadınlar Ligi takımlarından Parma Calcio formasını terletti.
Kaynak: AA
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