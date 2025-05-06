Fenerbahçe'ye Mourinho külfeti! 1 yılda yönetime dünyaları ödetti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'ye Mourinho külfeti! 1 yılda yönetime dünyaları ödetti

Fenerbahçe\'ye Mourinho külfeti! 1 yılda yönetime dünyaları ödetti

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Jose Mourinho'nun 1 yıllık dönemi boyunca yapılan toplam harcamalar ortaya çıktı. Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve ligde başarısız olan Mourinho'nun yönetimine 1 yılda tam 107.8 milyon euro harcandı. Bu maliyetin içinde 12 transfer, bonservis ve kira bedelleri, futbolculara ödenen maaşlar ve Mourinho'nun kendi maaşı dahil.

06.05.2025 11:38
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Sezon başında Süper Lig devi Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak başarısız olan ve kupa dahi alamadan turnuvalardan elenen Jose Mourinho'ya 1 yıllık dönemi boyunca Fenerbahçe'nin yaptığı toplam harcama ortaya çıktı.

DÜNYALARI ÖDETTİ

Portekizli hoca basın toplantısında, "Fenerbahçe'nin sahip olduğu problemlerinden biri, mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Bu işin sonucu en baştan belliydi" ifadesini kullandı. Ancak Mourinho bu görüşüne rağmen yaklaşık 1 yılda yönetime adeta dünyaları ödetti.

12 TRANSFER YAPTIRDI

Portekizli hocanın istediği kadroyu kurmak için 12 transfer yapılırken bonservis ve kira bedeli olarak tam 65 milyon euro ödendi. Faslı forvet Youssef En Nesyri 19.5 milyon euroluk bonservisiyle Fenerbahçe ve Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu oldu. 12 isme bu sezon ödenen maaşlar ise tam 27.8 milyon euroyu buldu.

1 YILDA 107.8 MİLYON EORULUK MALİYET

Devre arası Suudi Arabistan'dan alınan Anderson Talisca'ya 5 ay için 6 milyon euro verildi. Mourinho'ya 10.5 milyon euro maaş verilirken ekibiyle beraber maliyet 15 milyon euroyu buldu.

Takvim'de yer alan habere göre, böylece Fenerbahçe kulübüne 1 yıllık Mourinho dönemi tam 107.8 milyon euro (Yaklaşık 4.7 milyar TL) mal oldu.

Türkiye Kupası, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Mourinho külfeti! 1 yılda yönetime dünyaları ödetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • DORUĞUN GERZESİ:
    takimi oyuncu sampiyon yapar hoca destekler .şu kadro cok iyiydi onu bile beceremedi bu angut 22 0 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    ligden çekilseydi daha karlıydı 18 0 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Sergen Yalçın'dan biri gelsin. Yabancıdan fayda yok. 12 3 Yanıtla
  • Murat Sert:
    tsm bir rezalet.devlete dünya borcu var.keyfiye harciyorlar.cok iyi bu is.ye babam ye 10 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    az bile yabancı hoca hayranlığı çöp 8 1 Yanıtla
  • munzurlu:
    Bu kulupte ismail kartalın ahı var. Kötü gidince İsmail kartalı al, düzlüğe çıkınca gönder. Hep aynısını yaptınız. Çocuk oyuncağı yaptınız İsmail kartalı 3 1 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    moruKYO kalmalı cim bom hatırına seninleyiz 0 0 Yanıtla
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