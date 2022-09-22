Fenerbahçe'ye geleceği öne sürülmüştü! Cristiano Ronaldo futbolu bırakmayı düşünmüyor

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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United kulübünde mutsuz olduğu ve geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ronaldo'nun transferi için devreye girdiği iddiası Türkiye'de günlerce konuşuldu. Hatta sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un da Ronaldo'yu ikna ettiği ileri sürüldü.

FENERBAHÇE YALANLADI

Binlerce tweet atılan konu, bizzat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından yalanlandı. Ali Koç, "Maliyetlerden haberleri yok galiba" diyerek Fenerbahçe'nin Ronaldo ile ilgilenmediğini dile getirdi.

RONALDO CEPHESİNDE KARAR NET

Kulübü ile sorunlar yaşadığı iddia edilen Ronaldo cephesinde ise önemli bir konuda net karar alındı. 37 yaşındaki futbolcu, kariyerini noktalayacağı yönündeki iddiaları reddederek, 2024 yılına kadar Avrupa'nın dev kulüplerinde futbol oynama kararı aldı.