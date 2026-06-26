Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen günün ilk idmanı salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon, dar alanda pas çalışmaları yapan ekip, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
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