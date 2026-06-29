Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen günün ilk idmanı salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, 2 grup halinde pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı hücum organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL