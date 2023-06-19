Fenerbahçe, yeni sezonda Türk hoca ile çalışacak - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, yeni sezonda Türk hoca ile çalışacak

19.06.2023 16:02

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon sonunda Jorge Jesus ile yollarını ayırdıklarını ve yeni sezonda Türk bir teknik direktörle çalışacaklarını açıkladı. Koç'un bu kararının arkasındaki neden ise Jesus'un 'sezonu kupayla kapatmak başarı olur' sözü oldu. Koç, Fenerbahçe'nin içini iyi bilen bir yerli hoca ile çalışma kararı aldı.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise zafere ulaştı. Sarı-lacivertlilerde sezon sonu Jorge Jesus ile yollar ayrılırken, Başkan Ali Koç yeni sezonda Türk hoca ile çalışacaklarını açıkladı. Koç'un bu kararının arkasındaki neden ortaya çıktı.

"SEZONU KUPAYLA KAPATMAK BAŞARI OLUR" SÖZÜ SONUNU GETİRDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un arasının Jorge Jesus ile oldukça iyi olduğunu biliniyordu. Ancak Portekizli hocanın sezonun sonuna yaklaşıldığında kurduğu bir cümle sonunu getirdi. Jesus'un, "Fenerbahçe, zaten son yıllarda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'na bu kadar yakın olmamıştı. Son ana kadar mücadelemizi vereceğiz, sezonu kupayla kapatmak başarı olur." ifadelerini kullanması, Koç'un yerli hoca kararı almasında büyük etken oldu.

TÜRK HOCADA KARAR KILDI

Jorge Jesus'un camianın genlerini kavrayamadığını düşünen Ali Koç, Fenerbahçe'nin içini çok iyi bilen bir yerli hocayla çalışma kararı aldı. Koç'un yeni sezonda tercihi Avrupa'da ün kazanmış bir hoca yerine ligi ve Fenerbahçe'yi iyi tanıyan bir Türk teknik direktör olacak.

YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Fatih terim yada abdullah avcı dan birisi olacak Cevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır
500
Fenerbahçe, Montella iddialarını yalanladı Fenerbahçe, Montella iddialarını yalanladı

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, yeni sezonda Türk hoca ile çalışacak - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Eda Taşpınar, Tanga Bikinisiyle Üstsüz Şekilde Denize Girdi
16:04 Eda Taşpınar tanga bikinisiyle üstsüz şekilde denize girdi
16:00 Fenerbahçe, yeni sezonda Türk hoca ile çalışacak
15:56 Jesus'un bir cümlesi yetti! Ali Koç'un neden Türk hocayla çalışmak istediği ortaya çıktı
15:56 YKS sınavının tamamlanmasıyla birlikte, 45 gün dış dünyayla bağlantısını kesen 110 ÖSYM personeli aileleriyle buluştu
15:52 45 gün dış dünyayla bağlantısını kesen ÖSYM personeli, sınavın sona erdiği an aileleriyle buluştu
15:36 Asgari Ücret Zammı İçin Komisyon Toplantıları Devam Ediyor
15:32 Üçlü zirve sonrası Bakan Işıkhan'dan ilk sözler: Asgari ücretin açıklanacağı gün henüz belirlenmedi, çalışıyoruz
15:32 Survivor Yarışmacısı Sercan Yıldırım Boşanıyor
15:31 Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrıldı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2023 16:32:08. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, yeni sezonda Türk hoca ile çalışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement