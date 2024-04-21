Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 22 Nisan Pazar günü saat 20.00'de deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertlilerde maç öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, Sivasspor maçında kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekler.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi oynanacak. Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 7 yıldız, Beşiktaş derbisinde oynayamayabilir - Son Dakika
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
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