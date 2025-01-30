Fenerbahçe'yi eleyen takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı - Son Dakika
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Fenerbahçe'yi eleyen takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

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Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe'yi eleyerek play-off etabına yükselen Lille, büyük bir sürprize imza attı. Fransız ekibi, lig usulü oynanan yeni formatında 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak son 16 turuna direkt adını yazdırdı. Real Madrid, Atletico Madrid, bologna, Sturm Graz ve Feyenoord'u yenen Lille, tek beraberliğini Juventus'tan aldı.

30.01.2025 09:50
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda karşı karşıya geldiği Lille, sahasında sarı-lacivertlileri 2-1 yenmişti. İstanbul'da oynanan maç 1-1'lik skorla bitmiş ve Fransız ekibi play-off turuna yükselerek Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden etmişti.

TARİH YAZDILAR

Lille, play-off etabında ise Slavia PragFransa'da 2-0 mağlup etti. Deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olan Lille, skor avantajıyla adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.

DÜNYA DEVLERİNİ YENDİLER

Şampiyonlar Ligi'nin lig usulü oynanan yeni formatında 8 maça çıkanLille bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Real Madrid'i 1-0, Atletico Madrid'i 3-1, bologna'yı 2-1, Sturm Graz'ı 3-2 ve Feyenoord'u 6-1 yenen Lille, tek beraberliğini ise Juventus'tan aldı. (1-1) Fransız ekibi 2 mağlubiyetini ise Sporting (2-0) ve Liverpool (2-1) karşısında aldı.

Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını Real Madrid, PSG, Juventus ve Manchester City gibi devlerin önünde bitiren Lille, 7. sırada yer aldı. Lille böylece Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna direkt adını yazdırdı.

Fenerbahçe\'yi eleyen takım Şampiyonlar Ligi\'nde tarih yazdı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi eleyen takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • GFB1907OKAN null:
    Bir de 6s yi iki maçta da yenip Ş.ligine kalıp 8 de 8 mağlubiyetle 36. olarak tarih yazan Young Boys var. Bunun haberini de yapmayı unutmayın admin 170 11 Yanıtla
  • Tufan Başar:
    Gs'yi eleyen YOUNG BOYS tarih yazdı GRUBU 36 Takım içinde 36. ve 0 puan çekti. Bunuda haber yapmak lazım ama korku dağları sarmış .. yapmazsınız 53 4 Yanıtla
  • monşer null:
    E Ne Olmuş Yani Fenerbahçe ye KAP'ak Olsun mu demek istediniz 14 27 Yanıtla
  • Selcuk Sigirci:
    young boysssss 29 2 Yanıtla
  • Mahmut Kutlu:
    Fenerbahçe yangboysa elenseydi yandaş yalakakesim çoktan haber yapardı hemde hergün 7 0 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    Fenerbahçe şampiyonlar Ligi'nde tebrikler. Büyük bir başarı elde etmiş. 3 2 Yanıtla
  • Erguen Yuecel:
    Şaşırdıkmı hayır 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'yi eleyen takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı - Son Dakika
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