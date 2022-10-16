Fenerbahçe'yi Esenboğa Havalimanı'nda taraftarı karşıladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'yi Esenboğa Havalimanı'nda taraftarı karşıladı

16.10.2022 19:09

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ankara'ya ulaştı.

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ankara'ya ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, yaklaşık 1 saat süren hava yolculuğunun ardından Ankara'ya geldi. Sarı-lacivertli takımı onlarca taraftar Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu ise şöyle;

" Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi" - ANKARA

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Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi Esenboğa Havalimanı'nda taraftarı karşıladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'yi Esenboğa Havalimanı'nda taraftarı karşıladı - Son Dakika
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