Fenerbahçe'yi reddeden Zaha'nın Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'yi reddeden Zaha'nın Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu

23.07.2023 21:21

Fenerbahçe'nin uzun zamandır peşinde olduğu Wilfried Zaha'nın Galatasaray'dan yıllık 5.5 milyon euro ve imza parası olarak da 6 milyon euro gibi bir rakama "Evet" dediği ortaya çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılara 3 yıllık imza atacak.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, yıldız futbolcu Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi. 30 yaşındaki başarılı futbolcu, sarı-kırmızılılardan yıllık 5.5 milyon euro gibi bir gelir elde edecek.

5.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki Wilfired Zaha ile 3 yıllık kontrat imzalayacak. Zaha yıllık 5.5 milyon euro maaş alacak. Ayrıca Zaha'ya 6 milyon euroluk imza parası ödenecek.

CRYSTAL PALACE KARNESİ

Wilfried Zaha, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta 90 gol ve 76 asistlik performans sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.

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Wilfried Zaha, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi reddeden Zaha'nın Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'yi reddeden Zaha'nın Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu - Son Dakika
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