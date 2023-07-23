Fenerbahçe'yi reddeden Zaha'nın Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, yıldız futbolcu Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi. 30 yaşındaki başarılı futbolcu, sarı-kırmızılılardan yıllık 5.5 milyon euro gibi bir gelir elde edecek.
Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki Wilfired Zaha ile 3 yıllık kontrat imzalayacak. Zaha yıllık 5.5 milyon euro maaş alacak. Ayrıca Zaha'ya 6 milyon euroluk imza parası ödenecek.
Wilfried Zaha, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta 90 gol ve 76 asistlik performans sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.
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