Fenerbahçe'yle Burslu Çocukların Buluşması - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'yle Burslu Çocukların Buluşması

Fenerbahçe, burslu çocukları Mourinho ve futbolcularla buluşturdu, duygusal anlar yaşandı.

13.11.2024 21:16
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Fenerbahçe Futbol Takımı, sarı-lacivertli kulübün 2 sezondan bu yana sürdürdüğü geleneksel eğitim bursu kapsamında çocuklarla bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, eğitim bursu alan çocuklar, teknik direktör Jose Mourinho ile futbolcuların davetlisi olarak Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.

Mourinho ile oyuncular, antrenman öncesi bir araya geldiği ve sohbet ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fenerbahçe'nin burs verdiği ve tesislere gelemeyen Hataylı depremzede çocukların çizdikleri resimler ve yazdıkları duygusal mektuplar, Jose Mourinho'ya armağan edildi.

Portekizli teknik adam, çocuklara teşekkür ederek, resimleri ve mektupları saklayacağını kaydetti.

Fenerbahçe, geleneksel eğitim bursunu, bu sezon teknik direktör Jose Mourinho'nun öncülüğünde, "Çocuklar için hayallerimiz bir" diyerek hayata geçirmişti.

İlk adımı Mourinho'nun yazdığı mektupla atılan projeye futbolcular da destek olmuş ve Türk Eğitim Derneği (TED) ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar için burs kampanyası başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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