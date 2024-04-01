Fenerbahçe Yöneticisi Pekin, Futbolcuların PFDK\'ya sevk edilmesine tepki gösterdi

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Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, sarı-lacivertli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın PFDK'ya sevk edilmelerine tepki gösterdi.

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından bugün duyurulan PFDK sevkleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fethi Pekin, "Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor.

Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştılar. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar.

Ancak ne yazık ki tamamen kendilerini savunmak adına ortaya koydukları tavır 'Rakip takım taraftarlarıyla kavga' gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir nedenle PFDK'ya sevk edildi ve futbolcularımızın kendilerini, takım arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı.

Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir.

Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Bright Osayi-Samuel kavga nedeniyle, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ise kavga ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. - İSTANBUL