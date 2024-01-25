Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki: Şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Herkes istediği gibi karşımıza dikile dursun şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Camiamız dimdik ayakta, o eski kırılgan Fenerbahçe'yi bekleyenler daha çok beklerler" dedi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takımın maç boyu sakinliğini korumayı başardığını belirterek, "Hocamız da öyle. Anamızın ak sütü gibi, son derece cömert pozisyonlar harcamamıza, maçı strese sokmamıza rağmen yüzde 100 haklı bir penaltı pozisyonuyla 3 puanı zor da olsa almayı bildik. Şampiyonluk yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu penaltı pozisyonun yüzde yüz penaltı olmasına bu kadar barizken gerek Çağdaş Hoca'nın, bütün ekibinin ve Başakşehir'in bütün yedek kulübesinin agresif ve sert, bu kadar bariz olan bu pozisyona tepki göstermelerini gerçekten anlayamadık. Artık bu Türkiye'de bu algı işlerinin nasıl yürüdüğünü bildiğimiz için, şimdi herkes bu penaltıyı konuşuyor. Fenerbahçe lehine şimdiden algılar başladı. Penaltıdan 15 dakika önce Batshuayi'nin bir ikili mücadelesinde Başakşehirli oyuncunun net bir penaltısı var. Hani bunu maçın dinamik temposunda hakem gözden kaçırmış olabilir ancak nasıl VAR çağırmaz. Hatırlarsanız VAR hakemi açıklandığında biz camia refleksimizi gösterdik. Endişelerimizi dile getirdik. Bu endişelerimizde bir kez daha ne kadar haklı olduğumuzu gördük. 90'ıncı dakikada durumu kurtarmasak belki de büyük bir darbe yiyecektik. Şimdi bunun bu şekilde gündem olmaması sebeplerinden bir tanesi bu pozisyon olduktan tam 9 dakika sonra yayıncı kuruluş pozisyon tekrarını gösterdi. Bu da aslında canlı yayının olağan akışına aykırı bir durum. Yani yönetime geldiğimizden beri uzun süre mücadele verdiğimiz dinamiklerden bir tanesi de budur. Hem VAR ayrı çağırmıyor, pozisyonu kontrol etmiyor hem de maalesef yayıncı kuruluş bu pozisyonu tam 9 dakika sonra olay soğuduktan tekrar gündeme getiriyor. Bu gibi algılarla, bu gibi dinamiklerle biz savaşmaya devam ediyoruz. Herkes istediği gibi karşımıza dikile dursun şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Camiamız dimdik ayakta, o eski kırılgan Fenerbahçe'yi bekleyenler daha çok beklerler. Özetlersek, taraftarımıza, takımımıza ve teknik ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber, bazı gerginliklerde ön plana çıkan Deniz Türüç bizim eski oyuncumuz. Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Ben şimdi sadece yazıklar olsun diyeyim. Ama taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir" diye konuştu.

"KEŞKE BU PSİKOLOJİK SAVAŞLARA HİÇ GEREK KALMASA"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur'un son dönemde yaptığı açıklamalarla ilgili bir soruya "Tabii biz son maç 2 puan kaybettik, onlar da kazandığı için şimdi birkaç gün açıklama yapmazlar. Keşke bu psikolojik savaşlara hiç gerek kalmasa. Ben çok kale almıyorum açıkçası. Çünkü onlar öne geçtikleri zaman ya da öne geçecek gibi oldukları zaman algılara başlarlar. Biraz geridelerse ihtilal, dostluk, kardeşlik mesajları olur" dedi.

Baki, Samsunspor maçının ardından açıklama yapılmamasının özel bir sebebinin olmadığını aktararak, "Her maçtan sonra çıkıp konuşacak halimiz yok. Şahsi fikrim budur" şeklinde konuştu.

"BİTİGEN FENERBAHÇE CAMİASI İLE PEK DE OLUMLU OLMAYAN BİR GEÇMİŞE SAHİP"

Süper Kupa finaline Abdülkadir Bitigen'in atanmasının ardından Başkan Ali Koç'un açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Başkanımız fırsat bu fırsat buradaki polemikler yaşanmasın diye Süper Kupa finalinde yabancı hakem istemişti. Abdülkadir Bitigen Fenerbahçe camiası ile pek de olumlu olmayan bir geçmişe sahip. Dolasıyla öyle bir maçta onun isminin açıklanması bizi çok şaşırtmıştı. Bugün gösterdiği performansta bir şey yok. Batshuayi'nin pozisyonun kaçırdı ama aksiyon halinde olabilir böyle şeyler. Burada biraz VAR'ı suçluyorum" ifadelerini kullandı.