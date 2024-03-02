Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: 'Akıllı oynayıp maçı kazandık ve şampiyonluk yolunda zorlu virajı döndük' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: 'Akıllı oynayıp maçı kazandık ve şampiyonluk yolunda zorlu virajı döndük'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: \'Akıllı oynayıp maçı kazandık ve şampiyonluk yolunda zorlu virajı döndük\'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Hatayspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada, takımların küme düşme potasında olduğu maçlarda zorluk çıkarabileceğini belirterek, Fenerbahçe'nin akıllı oynayarak maçı kazandığını ve şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı döndüğünü söyledi. Baki ayrıca, hakem performansları ve rakip takımın başkanıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

02.03.2024 22:38  Güncelleme: 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatayspor karşılaşması sonrasında konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Akıllı oynayıp maçı kazandık ve şampiyonluk yolunda son derece zorlu viraj döndük. Çünkü takımlar küme düşme potasındayken biliyorsunuz bu tür maçlarda çok zorluk çıkarırlar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Mersin'de karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Akıllı oynayıp maçı kazandık ve şampiyonluk yolunda son derece zorlu viraj döndük. Çünkü takımlar küme düşme potasındayken biliyorsunuz bu tür maçlarda çok zorluk çıkarırlar. Dolayısıyla atlattık bunu. Yalnız bazı şeyler var ki kazanırken de konuşmak gerekiyor. Atilla Karaoğlan'ın ismi açıklandığı zaman Fenerbahçe taraftarının bir reaksiyonu olmuştu. Bu reaksiyonla beraber bizim de geçmiş yaşanmışlıklardan dolayısıyla kuşkularımız vardı ve bugünkü maç performansına baktığımız zaman bizim de kuşkularımızın ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'miz aleyhine gösterdiği cömert sarı kartlara bir bakalım ve yukarıda ilahi adalet var ki hemen hemen pozisyonların yani bize verilen sarı kart pozisyonlarının neredeyse aynısı rakibimiz yaptığı zaman hiç kart çıkmadı. Bize 5 sarı kart rakibe bir sarı kart" diye konuştu.

"Onların da samimiyetlerini görelim"

Geçen hafta oynanan Galatasaray- Antalyaspor maçında ezeli rakiplerinin kırmızı kart görmesi gereken yerde bazı pozisyonlarda faul bile çalınmadığını belirten Baki, "Sezon başından beri Fenerbahçe ve Galatasaray lehine, aleyhine verilen kırmızı ve sarı kartlara bir bakıldığı zaman zaten kamuoyu bizim endişemizi ve haklılığımızı paylaşacaktır. Ezeli rakibimizin atanmış başkanı. Birkaç kere, 'bu federasyon bizim federasyonumuz, biz seçtik, memnunuz gibi laflar sarf etmişti. Geçen hafta her ne hikmetse bir anda 'futbol tarihinin en kötü federasyonu, bütün kurumlarıyla beraber istifalarını istiyoruz' diye resmi yazılan bir açıklama yaptılar. O zaman biz de bir samimiyet testi yapmak istiyoruz. Biz zaten uzun zamandır bu konularda endişeliyiz. Hakem performanslarında. Kendileri bu seviyeye geçen hafta ulaştılar. Sağ olsunlar. O zaman Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçı için iki büyük kulüp ve ezeli rakip yabancı hakem için başvuralım. Onların da samimiyetlerini görelim. Ne kadar istemiyorlarmış bu kurulları ve federasyonu?" ifadelerini kullandı.

"Bel altı siyaseti yapacak kadar alçalmıştır"

Rakip takımın başkanı ile ilgili de sert açıklamalarda bulunan Baki, "Rakip takımın başkanı, bizim başkanımız Ali Koç'un vefat etmiş aile ferdi üzerinden bile siyaset yapacak kadar hatta siyaseti geçiyorum, bel altı siyaseti yapacak kadar alçalmıştır. Bununla ilgili de Başkanımız Ali Koç önümüzdeki hafta yaşanmış örneklerle beraber bir açıklama yapacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Selahattin Baki, Fenerbahçe, Hatayspor, Siyaset, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: 'Akıllı oynayıp maçı kazandık ve şampiyonluk yolunda zorlu virajı döndük' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Talip Konyali: EVET NE VİRAJDI AMA HATAY SİZİ PERİŞAN EDECEKTİ AMA..ZAMAN YETMEDİ DEĞİL Mİ.. NERDEYSE MAÇI VERECEKTİNİZ ,ÇOK ZOR Bİ MAÇ OLDU HARBİDEN...ARTIK Bİ ENGEL KALMADI ..ŞAMPİYON GİBİSİNİZ ...DİYEBİLİRİZ 0 0 Yanıtla
  • Seçil Erzan'ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı
    22:50 Seçil Erzan'ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı

    Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bodrum FK-Eyüpspor maçında teknik direktör Arda Turan ile futbolcu Uğur Demirok'a isabet eden cisimler sonrası ortalık karıştı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde tribünlerin üstünde doğru koşan Arda Turan'ın, Seçil Erzan'ın ismini duymasının ardından sinkaflı küfürler savurduğu ve o anlarda hayli sinirlendiği görüldü.

  • Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
    22:27 Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal, iyi oynayarak kazandıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise kritik bir maçı kaybettiklerini ve ligde kalma mücadelesine devam edeceklerini söyledi.

  • Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: 'Kazanmamız gereken bir maçtı'
    22:12 Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: 'Kazanmamız gereken bir maçtı'

    Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, mağlubiyetin kırmızı bölge için mücadele edeceklerini kesinleştirdiğini söyledi.

  • Sakaryaspor, Manisa FK'yı mağlup etti
    22:06 Sakaryaspor, Manisa FK'yı mağlup etti

    Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımının karakter gösterdiğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ise haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.


22:50 Seçil Erzan’ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı Seçil Erzan'ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı
22:05 CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş’a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin?
20:59 TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
19:44 İmamoğlu’ndan Murat Kurum’un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan’ı eleştiriyor İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan'ı eleştiriyor
19:09 Bir yandan Gazze’ye havadan gıda yardımı yapan ABD, diğer taraftan İsrail’e mühimmat ve bomba gönderiyor Bir yandan Gazze'ye havadan gıda yardımı yapan ABD, diğer taraftan İsrail'e mühimmat ve bomba gönderiyor
23:22 ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni’nin saçlarını öptü ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni'nin saçlarını öptü
23:09 İsrail, Gazze Şeridi’nde 6 haftalık ateşkesi kabul etti iddiası İsrail, Gazze Şeridi'nde 6 haftalık ateşkesi kabul etti iddiası
22:43 Avukatı, müvekkilinden habersiz 9 yıl boyunca aldığı nafakayı kendisi için kullandı: Biz o parayı yemişiz Avukatı, müvekkilinden habersiz 9 yıl boyunca aldığı nafakayı kendisi için kullandı: Biz o parayı yemişiz
22:05 Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü
21:40 Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı Herkes duvardaki detaya takıldı Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes duvardaki detaya takıldı
20:38 Kanarya’ya ilk yarı yetti Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda yendi Kanarya'ya ilk yarı yetti! Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda yendi
20:25 Sultangazi’de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi
20:21 Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü
20:19 O eski halinden eser yok şimdi Szymanski’nin performansı taraftarları çileden çıkardı O eski halinden eser yok şimdi! Szymanski'nin performansı taraftarları çileden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 23:43:00. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: 'Akıllı oynayıp maçı kazandık ve şampiyonluk yolunda zorlu virajı döndük' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement